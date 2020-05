Drei Monate ohne körperlichen Kontakt Wegen Isolation: Gaby Baginsky sorgt sich um ihre Mutter

Dramatische Worte von Gaby Baginsky (66, "Einfach das Beste"): Die Schlagersängerin sorgt sich derzeit massiv um ihre Mutter Berta (92), die in einem Altersheim in Rhein in Nordrhein-Westfalen lebt. Wie sie der "Bild"-Zeitung in einem Interview erzählte, dürfe sie seit drei Monaten wegen der Corona-Maßnahmen keinen körperlichen Kontakt mehr haben. Mit fatalen Folgen: Ihre Mutter wollte aus Verzweiflung aus dem Fenster springen. Zum Glück habe es jemand gesehen und die Polizei verständigt.