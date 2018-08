Drei Monate nach der Geburt Zwischen Job und Windeln: Annemarie Carpendale im Mutterglück

Liebevoll nennen die Carpendales ihr drei Monate altes Söhnchen "Mini C", sein Gesicht zeigen sie in der Öffentlichkeit nicht. Auf die Frage, wie sie denn mit ihrer neuen Rolle als Mama zurechtkomme, antwortet die Moderatorin: "Das Leben ist einfach noch viel schöner geworden. Vollkommen sozusagen. Wayne und ich haben die ersten zehn Jahre unserer Beziehung zu zweit genossen, sind viel gereist und haben all das gemacht, worauf wir Lust hatten. Für uns war es genau der richtige Zeitpunkt, ein Baby zu bekommen".