Auch der Downtown-Motor steht gut im Futter und bringt die Fuhre mit gutem Windschutz locker auf Tacho 140. Die kleineren Räder sorgen für sehr leichte Richtungswechsel, vermitteln aber nicht den Eindruck von Instabilität. ABS-geregelt gebremst wird wie beim 300i mit je einer Bremsscheibe vorne und hinten.

Kymco Xciting 400i

Weil beim Xciting 400i mit seinen munteren 36 Pferdchen auf Wunsch alles noch dynamischer vorangeht, hat ihm Kymco vorne zwei Bremsscheiben mit Vierkolben-Radialbremszange spendiert. Die haben die 209 Kilo Lebendgewicht und die Masse des Fahrers fest im Griff. Das ist auch gut so, denn auf der Autobahn zeigt der gut ablesbare Digital-Tacho gerne auch mal an die 160 km/h an.



Die 38 Pferdestärken des Xciting 400i sorgen für sehr muntere Fahrleistungen. Foto: Kymco

Man kommt echt flott voran, dank des 12,5-Liter-Tanks und eines Testverbrauchs von 4,9 Liter je 100 Kilometer sind 200 Kilometer lange Etappen kein Problem. Der Durst der beiden kleineren Roller, die ebenso nach der Abgasnorm Euro 4 zertifiziert sind, bewegt sich mit Abweichungen im Zehntelliter-Bereich in ähnlichen Regionen. Sie werden in der Praxis einfach ein bisschen mehr gefordert, während der 400er seine größere Masse durch mehr PS und mehr Drehmoment ausgleicht.

Bis auf die auch beim Downtown zu filigrane Tachoanzeige gibt es im Bedienungs-Kapitel keine negativen Einträge im Test-Tagebuch. Dank ausreichend Stauraum, wertigen Materialien und versierter Verarbeitung ist das Trio nicht nur praktisch, es dürfte auch für eine längerfristige Liaison gut sein. Und das zu erschwinglichen Mittelklasse-Preisen ab 4.899, 5.290 und 5.999 Euro. Welcher der Roller am besten passt, hängt stark vom gewünschten Einsatzzweck und auch von der Statur des Piloten oder der Pilotin ab - ausführliche Testfahrten vor dem Kauf sind auch im Falle eines Mittelklasse-Rollers dringendst zu empfehlen.