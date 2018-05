Drei Männer mussten die Koffer packen "Bachelor in Paradise": War dies das Ende der "Rosenbrüder"?

Ein romantisches Date in der Pärchen-Suite bei Kerzenschein und Sekt sollte später für Viola (27) und Sebastian (32) anders enden als erwartet. Er schien etwas aufgeregt und fragte sich, wohin das alles noch führen werde. Zur Trennung der beiden, wie sich herausstellen sollte. Er müsse sich bei ihr zu viele Gedanken machen, während er bei Carina einfach er selbst sein könne. Sebastian wäre "komplett gechillt", wenn jemand reinkommen und Viola auf ein Date bitten würde. Bei Carina sehe das allerdings anders aus. "Ich hab' mich zu schnell drauf eingelassen, mal wieder. [...] Immer dieselbe Scheiße", erklärte Viola unter Tränen.

Die "Rosenbrüder" vereint

Mit Nik (27) kam dann ein weiterer Kerl hinzu, der auch noch die drei selbsternannten "Rosenbrüder" aus der "Bachelorette"-Staffel mit Jessica Paszka (28) komplettierte. Die Freundschaft von Nik, Sebastian und Johannes sollte später allerdings auf eine harte Probe gestellt werden. Zuvor gesellte sich noch Michi (27) zu den Kandidaten, der gleich nach seiner Ankunft Viola mit auf ein Date in einem kleinen Garten in den Bergen nahm - und das ohne vorher mit anderen Kandidatinnen gesprochen zu haben. Die beiden kannten sich schon von einer Miss-Wahl, bei der er in der Jury saß. Zwar sei es auch bei späterem Kontakt nie zu Intimitäten gekommen, die beiden wirkten aber recht vertraut.

Nik sollte ebenfalls noch die Chance auf ein Date bekommen und sich bei einer Poolparty für eine der Frauen entscheiden. Schnell tendierte er zu Carina, was "Rosenbruder" Sebastian aber nicht auf sich sitzen lassen wollte. "Die fasst du nicht an", drohte er und erklärte seinen beiden Freunden, dass er nur noch für die Blondine da wäre. Das schien Nik allerdings recht egal zu sein, als er Carina auf ein Schnorchel-Date einlud. Die Stimmung kippte schnell. Johannes bezeichnete Nik als "Judas" und Sebastian giftete, als jener sich rechtfertigen wollte: "Halt einfach das Maul, jetzt. Halt die scheiß Schnauze, jetzt."

"Das könnte das Ende der Rosenbrüder sein", erklärte Johannes daraufhin Nik, während Carina sich an Sebastian schmiegte und offenbar ganz bewusst versuchte, einen Keil zwischen die Männer zu treiben. Vielleicht genoss sie aber auch einfach nur die Aufmerksamkeit. Das Date am nächsten Tag gestaltete sich weniger aufreibend. Nik gestand, dass er Angst vor Fischen habe, was Carina geradezu sprachlos zurückließ. "Alles klar, du bist auf jeden Fall der Mann in unserer Beziehung", scherzte er passend.

Bruderschaft vor dem Ende?

Nach kleineren Eifersuchtsattacken von Domenico und einem Pakt von Philipp und Christian, die "Rosenbrüder" zu "sprengen", stand auch endlich die Rosenvergabe an. Dieses Mal waren die Frauen am Drücker. Wenig überraschend vergab Pam ihre Rose an Philipp, Christian bekam die Rose von Ela und Evelyn schenkte ihre Blume Domenico.

Dann wurde es jedoch etwas spannender, denn Svenja entschied sich nicht etwa für Johannes, sondern für den neu hinzugekommenen Michi. Viola blieb nur übrig, auf Paul auszuweichen und Carina wählte mit Tränen in den Augen doch noch Sebastian. Die "Rosenbrüder-Bande", wie sie mancher Mitkandidat nannte, wurde damit zumindest für die restlichen Folgen von "Bachelor in Paradise" auseinandergerissen. Gleich zwei der Brüder, nämlich Nik und Johannes, mussten ihre Koffer packen - zusammen mit Neukandidat Jörg.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de