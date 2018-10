Drei Live-Auftritte in Köln "Stefan Raab live!": Infos "in großen Teilen schlicht erfunden"

Entertainer Stefan Raab (51) kehrt auf die Bühne zurück. Die erste von drei Live-Shows in der Kölner Lanxess Arena beginnt am kommenden Donnerstag (18. Oktober) um 20 Uhr. "Stefan Raab live!" steht außerdem am 17. November und 8. Dezember auf dem Programm. Soweit die erfreulichen Fakten. Alle anderen Informationen, die am gestrigen Samstag zu lesen waren, sind allerdings offenbar "in großen Teilen schlicht erfunden", wie der Veranstalter Brainpool in einem Statement auf Facebook klarstellte.