Starnberg - Nach dem Fund von drei Toten in einem Haus in Starnberg glauben die Ermittler, dass der Sohn der Familie für die Taten verantwortlich ist. Es sei davon auszugehen, dass der Mann seine Eltern umgebracht habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Im Anschluss habe er sich nach ersten Erkenntnissen selbst getötet. Es gibt demnach keine Hinweise darauf, dass noch weitere Menschen an der Bluttat beteiligt waren.