Wer auch immer die neuen Mieter werden, große Ketten ziehen in diese, ohnehin eher kleinen Geschäfte, nicht ein. Erst im Mai hatte der Stadtrat ungewohnt übereinstimmend beschlossen, dass er in den städtischen Häusern, etwa dem Ruffinihaus, dem Hirmer-Block oder eben dem Rathaus, nur inhaber- und familiengeführte Geschäfte unterbringen will. So sollen kleinere Einzelhändler und Traditionsgeschäfte geschützt werden.