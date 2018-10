Ähnlich gingen die Schwestern auch bei zwei weiteren Taten im März 2018 in Hadern und Berg am Laim vor. Hier konnten sie Bargeld und Schmuck im Wert von 8.000 Euro erbeuten, in Berg am Laim nur ungefähr 50 Euro, da die Bewohnerin den Komplizen ertappte und die Betrüger daraufhin die Flucht ergriffen.