Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die nach wie vor unterbrochene Saison der 3. Liga am 30. Mai fortsetzen. Die Klubs sind in dieser Frage zerstritten. Einige Vereine plädieren für den Abbruch der Spielzeit. Nach Angaben des DFB ist die deutliche Mehrheit aber für einen Wiederbeginn mit Geisterspielen.