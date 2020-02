Vanessa Eckart als Eva Winter

Ihre Figur in der Serie beschreibt Vanessa Eckart folgendermaßen: "Meine Rolle ist die junge Kriminalhauptkommissarin Eva Winter. Nachdem Sie in ihrer Heimatstadt Bielefeld befördert wurde, merkt sie, dass sich nicht wirklich etwas für sie verändert und beschließt, dass es Zeit für einen Tapetenwechsel ist. So verschlägt es sie nach Rosenheim. Erstmal tatsächlich, weil ihr der Name so gut gefällt."