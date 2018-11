Drehstart zu "Ein ganz normaler Tag" Sonja Gerhardt: Ihr neuer Film ruft zu mehr Zivilcourage auf

"Ich finde es wichtig, dass wir in der heutigen Zeit wieder vermehrt auf unsere Mitmenschen achten und Zivilcourage zeigen", sagt Gerhardt. In dem Streifen, der seit dem 13. November produziert wird, hat sie es mit vier Augenzeugen zu tun, die nach einem Tram-Angriff mit Verletzten urplötzlich ihre Aussagen zurückziehen. Komisch nur, dass sich im Leben aller Zeugen in dieser Zeit auch so einiges verändert: Geldsummen tauchen auf, Haustiere werden verstümmelt...