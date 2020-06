Die Corona-Pandemie macht auch RTL einen Strich durch die Rechnung. Statt in einer Villa in Portugal wird das diesjährige "Sommerhaus der Stars" in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) produziert. Nachbarn protestierten zwar gegen die Promi-Aufzeichnung, doch die Dreharbeiten starten in den nächsten Tagen.