Dreharbeiten beginnen in Kürze "Stranger Things": Neue Details zu Staffel drei

Die Tücken der jungen Liebe

Wie Shawn Levy jetzt preisgegeben hat, wird die dritte Staffel im Sommer 1985 spielen, ein Jahr nach den Ereignissen aus Staffel zwei. Außerdem soll jede Menge Liebe in der Luft liegen: Zu Beginn der Staffel werden sowohl Eleven (Millie Bobby Brown) und Mike (Finn Wolfhard) als auch Lucas (Caleb McLaughlin) und Max (Sadie Sink) ein Paar. "Aber, sie sind 13- bzw. 14-jährige Kinder, was bedeutet eine Romanze in dieser Phase des Lebens? Es kann auf keinen Fall einfache und stabile Beziehungen geben, und diese Instabilität macht Spaß", so Levy.