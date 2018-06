Dreh hat bereits begonnen Furtwängler-Mama Kathrin Ackermann feiert "Tatort"-Comeback

Sie liebt es, mit ihrer Tochter zu arbeiten

"Ich freue mich riesig. Ich drehe so gern mit Maria. Wir genießen die gemeinsame Zeit am Set. Sie ist überhaupt nicht streng, es ist wunderschön, mit ihr zu arbeiten", erklärt Ackermann dem Blatt. Außerdem verrät sie, was ihre Aufgaben sein werden: "Ich kümmere mich um Marias Film-Sohn David, während sie die Verbrecher jagt." Dieser soll neuerdings von Nachwuchsschauspieler Oskar Netzel verkörpert werden. Dann bleibt nur zu hoffen, dass Film-Oma Lindholm gut auf ihre "Tatort"-Familie aufpasst.