Schmutzige Bahnhöfe: Untätige Bahn?

Trotz mehrfacher Aufforderungen und Beschwerden an die Deutsche Bahn (DB) habe sich die Situation seit Jahren nicht verbessert. Im Gegenteil, so beschreibt Altmann: "Vielfach konnte beobachtet werden, dass von der DB beauftragte Reinigungskräfte Müll und Schmutz nicht entfernten, sondern mit Laubbläsern in umliegende Wiesen und Hecken beförderten."