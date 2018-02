Bereits in den vergangenen Jahren mussten dort einzelne Bäume entfernt werden. Auch Neupflanzungen hat das gefährliche Bakterium aber gleich wieder in Beschlag genommen. Jetzt kapituliert die Stadt deshalb. Die Kastanien kommen ganz weg. Als Ersatz will das Baureferat Eichen und Vogelkirschen pflanzen - die gelten als widerstandsfähiger.

Angst, dass die Kastanie irgendwann komplett aus dem Stadtbild verschwindet, muss man dem städtischen Baureferat zufolge aber nicht haben. Der Eichendorffplatz sei ein Härtefall. Die Biergärten und Alleen - keine Sorge - würden sicher auch in Zukunft von Kastanien gesäumt sein.

Im Rathaus schaut man trotzdem bangen Blickes auf das Baumsterben. Der Klimawandel habe bestimmt auch seinen Anteil daran, dass die Kastanien so sensibel geworden seien, sagt Grünen-Stadtrat Hep Monatzeder. "Wir müssen überlegen, ob wir in 20, 30 Jahren in München noch die gleiche Vegetation haben werden wie heute", so Monatzeder.

Werden wir also irgendwann die Maß im Biergarten unter Palmen trinken? Schade wäre es um die Kastanien allemal.

