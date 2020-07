Falkenberg / Lkr. Rottal-Inn - Am Freitag ist es auf der Bundesstraße B20 von Eggenfelden nach Landau kurz vor 17 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Eine moldawische Reisegruppe von 40 Personen befand sich auf der Fahrt in den Urlaub, als ein 63-Jähriger sein Auto aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr lenkte.