Lawinenhund geht verloren

Für den Reichenhaller Bergwachtler Jörg Riechelmann war die ganze Aktion noch dramatischer. Sein Lawinenhund Enzo ging während des Abstiegs verloren und tauchte die ganze Nacht nicht mehr auf. Riechelmann wartete mehrere Stunden in seinem Auto an einem Holzlagerplatz um seinen Hund abzupassen - doch vergeblich. Erst als er am frühen Morgen nach einem Fahrzeugwechsel wieder zurückkehrte, wartete Enzo unversehrt genau an der Stelle, an der die Einsatzkräfte tags zuvor losgegangen waren.