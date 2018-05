Drama vor dem Auftritt Vanessa Mai: Bombendrohung bei Konzert in Düren

Gerade erst hat Vanessa Mai (26, "Regenbogen") sich von einem schweren Sturz bei Konzertproben erholt, da folgte am Freitag gleich der nächste Schreckmoment für die Schlagersängerin: Nur wenige Stunden vor ihrem Konzert in Düren gab es eine Bombendrohung. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf die örtliche Polizei.