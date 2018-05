Drama um Dreesen in Madrid Dreesen erleidet Herzinfakt: Rettungsflug und OP

Team-Internist Dr Roland Schmidt hat Dreesen das Leben gerettet

Zunächst war von einem Kreislaufkollaps die Rede, nun berichtet die „Bild“, Dreesen habe am Montag in Madrid einen Herzinfarkt erlitten. Team-Internist Dr. Roland Schmidt habe Dreesen das Leben gerettet. Am Dienstagmittag sei Dreesen mit einem Rettungsflug des ADAC, einer sogenannten Fliegenden Intensivstation, zurück nach München gebracht worden, wo er inzwischen erfolgreich am Herzen operiert worden sei.