Dieter Bohlen erklärt Pulli-Faux-Pas auf Instagram

Der "Deutschland sucht den Superstar"-Chefjuror Dieter Bohlen hat inzwischen auch via Instagram seinen Pullover-Missgriff bei der Trauerbekundung für Daniel Kaiser-Küblböck erklärt. Nachdem er seinen Schock das Schiksal seines früheren Schützlings in einem Kapuzen-Pulli mit der Aufschrift "Be one with the Ocean" (Sei eins mit dem Ozean) geäußert hatte, gab es viel Kritik. Schnell entschuldigte sich Bohlen dafür.