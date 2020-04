Gardelegen - Schrecklicher Unfall in Sachsen-Anhalt: Ein Bub (4) ist am Samstag von einem Intercity-Zug überrollt und getötet worden. "Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich um ein Unfallgeschehen", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Eltern des Vierjährigen seien in der Nähe gewesen und hätten bereits nach dem vermissten Kind gesucht.