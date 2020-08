Ihre Eltern scheinen dabei nicht ganz einer Meinung zu sein. "Meine Mama ist ganz süß, aber mein Papa ist sehr auf Distanz. Sie würden nicht zu meinen Auftritten kommen. Es wäre halt schöner, wenn es nicht so wäre."

Katy Bähm ist verlobt: Das ist ihr Freund Francis

Trotz der Schwierigkeiten mit der Familie hat Katy Bähm ihr privates Glück gefunden. Mit ihrem Freund Francis ist sie sogar schon verlobt, allerdings hat die Corona-Krise den Turteltauben einen Strich durch die Rechnung gemacht.

"Ich habe tatsächlich schon konkrete Heiratspläne gehabt, dann kam Corona dazwischen. Aber mein Hochzeitskleid habe ich schon fertig. Den konkreten Termin verraten wir noch nicht, weil wir auch abwarten möchten, bis sich die Situation wieder beruhigt hat", erzählt sie im Gespräch mit Sat.1.

Deshalb macht Katy Bähm bei "Promi Big Brother" 2020 mit

Für Katy Bähm ist der Sieg bei "Promi Big Brother" 2020 eher zweitrangig: "Ich liebe neue Herausforderungen und mit 'Promi Big Brother' erreicht man eine breite Öffentlichkeit. Mit meiner Teilnahme möchte ich vor allem die queere Kultur noch mal auf eine andere Weise näherbringen."

Tränen bei Promi Big Brother

"Hast du einen Blick dafür, ob jemand schwul ist?", will der 81-jährige Werner Hansch von Katy Bähm bei "Promi Big Brother" wissen. Die Drag-Künstlerin klärt auf: "Es gibt Typen, da kann ich dir auf einen Kilometer Distanz sagen: Das ist definitiv eine Schwuppe. Es gibt aber Typen, die vielleicht so aussehen wie Mischa und schwul sind." "Der Mischa ist schwul?", wundert sich Werner und sorgt damit für großes Gelächter. "Von dir habe ich eine ganze Menge gelernt", bedankt sich die Kommentatoren-Legende, und Katy Bähm gibt zu: "Das berührt mich gerade sehr, denn gerade dieses Thema ist kompliziert. Und wenn Deutschland sieht, dass ein gestandener älterer Herr wie du an dem Thema Interesse zeigt und versucht, mich zu verstehen, bedeutet mir das sehr viel, denn das könnte für Aufklärung sorgen." Mit seinen nächsten Worten rührt Werner Katy zu Tränen: "Bei mir ist das vollkommen akzeptiert, Junge, da kannst du dich drauf verlassen. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich hier kennenlernen durfte. Du bist einfach ein starker Typ."

