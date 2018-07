Dracula Untold, Mortdecai, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL, Dracula Untold, Fantasydrama

Die Vorgeschichte des bekanntesten Vampirs der Welt erzählt von dem transsilvanischen Fürsten Vlad (Luke Evans). In die Geschichte als Vlad, der Pfähler eingegangen, will dieser verhindern, dass Jungen von den Osmanen verschleppt und zu Soldaten im Dienste des Sultans ausgebildet werden, so wie es einst sein Schicksal war. Doch um die Osmanen zu besiegen, muss Vlad einen Pakt eingehen, welcher einen Preis verlangt, der nicht von dieser Erde zu stammen scheint.