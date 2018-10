Dr. Timo Spanholtz im Interview Fettabsaugen statt Diät? Das bringt die Schönheits-OP wirklich

Was darf man sich von dem Eingriff erwarten und was nicht?

Spanholtz: Das Erwartungsmanagement ist in der ästhetischen Chirurgie absolut wichtig. Viele Patienten denken, dass moderne Plastische Chirurgie Ergebnisse narbenfrei herbeizaubern kann. Viele unseriöse Kollegen befeuern diesen Eindruck übrigens durch die unkontrollierte Präsentation entsprechender Informationen in modernen Medien. Lassen Sie es mich so sagen: solide aufgeklärt und durch erfahrene Hand geplant können tolle Ergebnisse entstehen. Es ist aber eine Teamarbeit zwischen Plastischem Chirurgen und Patient. Zusammen kann man vieles erreichen.

Kann man nach einer Liposuktion an den behandelten Stellen wieder zunehmen?

Spanholtz: Wenn man abnimmt, dann verkleinern sich die Fettzellen, aber die Anzahl bleibt identisch. Man nimmt also an den exakt gleichen Stellen wieder zu, sofern man sein Gewicht nicht halten kann. Bei der Lipo werden Fettzellen, also Speicherzellen, wirklich entfernt. Ein gleichartiges Zunehmen in der abgesaugten Region ist damit ausgeschlossen.

Viele Frauen wünschen sich nicht nur einen flachen Bauch, sondern auch größere Brüste. Immer wieder gibt es Geschichten über verrutschte oder zerstörte Implantate. Wie groß ist die Gefahr wirklich?

Spanholtz: Am liebsten würden wir gar keine Implantate mehr verwenden - das ist jedem klar. Aber nicht jede Frau hat ausreichend Fettgewebe, um die Brustvergrößerung nur mit Eigenfett durchführen zu können. Die echten Risiken sind die harte Verkapselung des Implantats. Dann muss es tatsächlich gewechselt werden. Zerstörte Implantate sieht man nur noch als Folge von Billig-OPs. Das Verrutschen oder Drehen kann passieren - hier hilft aber die Erfahrung eines Plastischen Chirurgen, das Risiko minimal zu halten.

Ein Trend bei den Schönheits-OPs sollen Vagina-Operationen sein. Können Frauen dadurch tatsächlich ihr sexuelles Empfinden verbessern?

Spanholtz: Absolut. Sex ist eine Sache, die zu 80% im Kopf passiert. Fühlt sich die Frau mit ihrer Vagina oder der Mann mit seinem Penis nicht wohl, leidet die Sexualität und das Selbstwertgefühl. Wir können inzwischen beiden Geschlechtern helfen und haben langjährige Erfahrungen sowohl bei Penisvergrößerungen als auch bei Vaginalverjüngung. In diesen Fällen gehören wir zu den führenden Zentren und verwenden modernste Techniken, die oftmals auch ohne Operation funktionieren.

Welche Trends der vergangenen Jahre halten Sie für überflüssig oder gefährlich?

Spanholtz: Es sind nicht die einzelnen Trends, die ich kritisiere, sondern etwas anderes: das Maß beziehungsweise die Maßlosigkeit in der Nutzung dieser Techniken. Die Dosis macht auch hier das Gift und wenn Patienten übertreiben, entstehen furchtbare Ergebnisse, die eigentlich niemand erstrebenswert findet. Ich kann die Kollegen absolut nicht verstehen, die solchen Patientenvorstellungen folgen und Frauen zu Leopardengesichtern machen oder was auch immer. Das ist abzulehnen und entspricht im Übrigen auch nicht meiner ärztlich-ethischen Auffassung!

In den USA soll für viele Frauen die Nase von Herzogin Meghan als Vorbild für eine Schönheits-OP dienen. Wie oft kommen Patienten zu Ihnen, die sich wünschen, optisch einem Prominenten zu ähneln?

Spanholtz: Vor allem junge Patientinnen unter 30, und davon kommen sehr viele zu mir, zeigen gerne Bilder auf dem Smartphone. Ich nehme dann immer folgendes Beispiel: Wenn ich mir die Frisur von David Beckham machen lasse - wie groß ist dann meine Chance, so auszusehen wie David? Mal ehrlich: Ein Körper besteht aus zahllosen Einzelaspekten. Die Änderung eines Merkmals wird nie den Gesamteindruck einer anderen Person herstellen und soll das auch gar nicht! Wie traurig ist es, wenn man unbedingt jemand anders sein möchte. Ist das schon mal gut gegangen? Jeder muss sein eigenes Ideal finden, danach intensiv streben und diszipliniert arbeiten. Die schnelle Transformation in einen anderen Menschen gehört ins Kino!