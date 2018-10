Watze über Bayern: "Man hat den Eindruck, dass es momentan etwas schwergängiger ist"

Deshalb fiel seine Beurteilung der Medien recht allgemein aus. "Wir müssen alle damit leben, dass wir Kritik einstecken müssen, zumal wenn sie berechtigt ist. Die Abstände der Kritik sind heutzutage kürzer geworden. Es wird unfassbar früh kritisiert, was auch mit den sozialen Medien zu tun hat. Es wird immer aggressiver. Es geht mehr zur Sache. Vor 20 Jahren wussten wir nicht, was ein Shitstorm ist - und heute weiß es jeder." Für Watzke sind die zuletzt so gescholtenen Bayern weiterhin das Maß aller Dinge in der Bundesliga, auch wenn sie es dieses Jahr nicht ganz so leicht haben sollten: "Ich habe nicht den Eindruck, dass die Bayern schwächeln. Vielleicht sind auch eine ganze Menge Mannschaften in der Bundesliga stärker als letztes Jahr. Ich kann nicht in die Köpfe von Bayern München sehen. Man hat aber den Eindruck, dass es momentan etwas schwergängiger ist .“