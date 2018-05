Doria Ragland ist da Mutter von Meghan Markle in London gelandet

Nach dem unwürdigen Hin und Her der letzten Tage um ihren Vater Thomas Markle (73) kann Meghan Markle (36) nun am Samstag bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) zumindest sicher auf ein Elternteil bauen: Ihre Mutter Doria Ragland (61) ist laut Information der britischen Zeitung "The Sun" in London gelandet. Demnach kam Ragland am Mittwochnachmittag am Flughafen Heathrow nach einem 11-Stunden-Flug aus Los Angeles an und wurde dort vom persönlichen Assistenten von Meghan Markle in Empfang genommen, der sie sogar in einem Jaguar der königlichen Flotte abholte.