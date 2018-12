Doppelpacker des FC Bayern Serge Gnabry in Top-Form: Mehr Vielfalt, andere Dimension

FC Bayern arbeitet sich gegen Werder zum Sieg

Der Erfolg in Bremen kam ohne Glanz zustande. Am Ende zitterte man sich mit allen Mitteln zum Sieg. Zehn Minuten vor Schluss sah David Alaba eine Gelbe Karte wegen Zeitspiels. In der Nachspielzeit wechselte Kovac aus, um das Ergebnis zu sichern, brachte Javi Martínez für Müller. Vor einer Woche gegen Düsseldorf ging das noch schief. Als Mats Hummels in der 90. Minute kam, stand es 3:2, am Ende 3:3. Man hat also gelernt.