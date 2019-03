Doppelkinn und Co. Abnehmen im Gesicht: Die besten Tipps und Übungen

Gesichts-Workout

Richtig gelesen - auch die Gesichtsmuskulatur kann man trainieren. Man bringt damit nicht nur Fettpölsterchen an den Wangen und am Kinn zum Schmelzen, sondert strafft gleichzeitig die Haut. Wer sich an sein Doppelkinn machen will, kann dies mit einer ganz einfachen Übung ganz nebenbei erledigen: Den Mund geschlossen halten, die Zunge nach oben einrollen und diese für zehn Sekunden stark gegen den Gaumen pressen. Mehrmals wiederholen.