Doppelgänger bei Ralph Lauren Blake Lively und Anne Hathaway im Partnerlook

Die Schauspielerinnen Blake Lively (31, "Für immer Adaline") und Anne Hathaway (35, "Zwei an einem Tag") besuchten am Freitag beide das Jubiläum von Stardesigner Ralph Lauren (78) anlässlich seiner 50. Show während der Fashion Week in New York. Dabei trugen die beiden Hollywood-Größen ein fast identisches Outfit und hatten sogar eine sehr ähnliche Frisur.