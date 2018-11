Diese Szene stammt aus keinem Historienroman. Wer am Donnerstag Mittag am Hauptbahnhof war, konnte dieses Spektakel tatsächlich erleben. Die rollende Revolution ist eine Kunstaktion, mit der den Ereignissen aus dem Herbst 1918 gedacht wird. Damals dankten die Fürsten ab, unter Druck gesetzt von Bürgern, die Demokratie wollten. Vorne dabei die Eisenbahner, die die Revolution und ihre Gedanken über die Schienen quasi in alle Winkel des Deutschen Reiches brachten.