Donald Trump alleine in Washington Stormy Daniels packt aus: Melania Trump bleibt in Florida

Am Sonntagabend wurde im US-Fernsehen ein ausführliches Interview mit Pornostar Stormy Daniels (39) über ihre angebliche Affäre mit US-Präsident Donald Trump (71) gezeigt. Trump war zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bereits wieder im Weißen Haus in Washington, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Allerdings ohne Ehefrau Melania Trump (47). Die First Lady ist mit Sohn Barron (12) in Florida geblieben, nachdem die Familie am Freitag gemeinsam dorthin gereist war. Will sie so dem Affärenskandal ihres Mannes auskommen?