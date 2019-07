Auch Antoine Griezmann von Atletico Madrid zieht es seit einer Weile nach Barcelona. Griezmann hatte angekündigt, Atlético nach fünf Jahren verlassen zu wollen. Allerdings hat er noch Vertrag bis 2023. Die Verhandlungen mit Barcelona waren zuletzt ins Stocken geraten. Der 28-Jährige will die Ausstiegsklausel für den Wechsel nun angeblich selbst zahlen. Diese war am 1. Juli von 200 auf 120 Millionen Euro gefallen. Die Summe sollte noch am Dienstag am Sitz der Liga hinterlegt werden, so dass der Deal am Mittwoch offiziell gemacht werde, schrieb die Zeitung "AS". Am Freitag werde Griezmann demzufolge dann im Camp Nou vorgestellt , hieß es.