Kranker Rudi Assauer: Dann kommt Huub Stevens zu Besuch

Sie pflegt ihren Vater rund um die Uhr, die beiden leben gemeinsam in einem Reihenhäuschen in Herten. Zuletzt hat Assauer auch körperlich stark abgebaut. Michel: "Der Chef ist nicht mehr so mobil, seit Oktober stark eingeschränkt. Wir haben jetzt einen Treppenlift und einen Rollstuhl für ihn, damit können wir uns noch ganz gut bewegen. Papa möchte einfach kaum noch laufen, auch nicht sitzen, am liebsten nur noch liegen."