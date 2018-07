Doku erscheint im August in den USA "I Am Paul Walker": Dieser Trailer geht unter die Haut

Am 30. November 2013 kam Paul Walker (1973-2013) bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Der Schauspieler wurde nur 40 Jahre. Am 11. August 2018 erscheint nun beim US-Kabelsender Paramount Network eine Dokumentation über den beliebten "Fast & Furious"-Star. Im Trailer kommen neben seiner Familie und Freunden auch prominente Weggefährten zu Wort, wie Co-Star Tyrese Gibson (39) oder Regisseur Rob Cohen (69, "xXx - Triple X"). Was erwartet die Fans?