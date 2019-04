Doctor Strange, Baymax, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Fluss des Lebens: Kwai - Familienbande, Familiendrama

Sarahs (Nadeshda Brennicke) Vater ist weg. Ohne ihr Wissen hat er ihr Elternhaus verkauft. Nur zögerlich gesteht Sarahs Tochter, dass sie weiß, wo er ist: am River Kwai in Thailand. Sarah will ihn zurückholen. Zusammen mit ihrer Tochter Leah (Maria Matschke) trifft Sarah in der Altenresidenz "Happy Valley" ein, in der Jochen (Tilo Prückner) ein neues Zuhause gefunden hat und - eine neue Liebe. Jochen will auf seine alten Tage noch einmal heiraten, und zwar die Thailänderin Nissa (Duangjai Hiransri).