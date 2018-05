Doch wieder auf Twitter Roseanne Barr nach Serien-Aus: "Ich habe etwas Unverzeihliches getan"

"Bedauert mich nicht!! Ich wollte mich einfach nur bei all den Leuten und wundervollen Autoren (alle liberal) und talentierten Schauspielern entschuldigen, die wegen meinem dummen Tweet ihre Jobs in meiner Show verloren haben", heißt es in dem ersten Statement auf Twitter. Außerdem kündigte sie an, am Freitag im Podcast von Stand-up-Comedian Joe Rogan (50) zu Gast zu sein.