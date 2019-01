Schritt halten

Indoor-Läufer neigen zu kleineren Schritten, weil sie zu weit vorne auf dem Laufband stehen und so die Schrittlänge verkürzen. Deswegen ist die richtige Position auf dem Gerät entscheidend. Die Lauffläche sollte möglichst groß sein, um genügend Spielraum zu haben. So passt der Körper ganz automatisch die Schrittlänge an.