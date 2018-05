Die Hochzeit von Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) rückt immer näher. Am Samstag wird die ehemalige Schauspielerin den Mittelgang der St. George's Chapel entlangschreiten, während alle Blicke auf ihr und ihrem Hochzeitskleid ruhen. Was sie wohl tragen wird? Das bleibt vermutlich bis zur letzten Sekunde ein Geheimnis. In welchem Stil sich die anwesenden Gäste präsentieren werden, ist jedoch bereits bekannt. "Morning Dress" ist angesagt!