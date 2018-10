DNA-Test von Elizabeth Warren vorgelegt Donald Trump: Der Pocahontas-Streit eskaliert

Der Pocahontas-Streit zwischen US-Präsident Donald Trump (72) und der demokratischen Senatorin Elizabeth Warren (69) geht in eine neue Runde - und scheint nun völlig aus den Fugen geraten zu sein. Doch der Reihe nach: Warren veröffentlichte bereits am Montag ein Video auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal, indem sie Trump auffordert, die versprochene Million US-Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. In dem selben Video bewies sie anhand eines vorgelegten DNA-Tests, dass sie von amerikanischen Ureinwohnern abstamme.