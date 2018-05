DNA-Analyse steht noch aus Drake zahlt an seinen "geheimen" Sohn

Seit langem ranken sich bereits die Gerüchte um einen angeblich "geheimen" Sohn des Rappers Drake (31, "God's Plan"). Zuletzt rappte auch sein Kollege Pusha T (41) in einem Diss-Track über das vermeintliche Kind Drakes und brachte so den Stein einmal mehr ins Rollen. Jetzt will das US-Magazin "TMZ" mehr herausgefunden haben. Dem Bericht zufolge soll Drake regelmäßig Gelder an die Mutter des Kindes, eine gewisse Sophie Brussaux - überweisen, und das bereits schon während der Schwangerschaft.