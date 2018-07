DLV mit fünf Titelverteidigern bei EWM in Berlin

Harting war in dieser Saison durch eine Knieverletzung gehandicapt. Im Frühjahr war die Quadrizepssehne in seinem rechten Knie gerissen - Training war nur eingeschränkt möglich. Für einen guten EM-Abschluss war er dabei ins Risiko gegangen und nur mit einer "Halbform" angereist - für Berlin peilt er 66,50 m an: "Meine persönlichen Ansprüche werden auch in der letzten Sekunde des Sportlerlebens nicht weichen."

Insgesamt geht der DLV mit fünf Titelverteidigern in die EM in Berlin. 2016 in Amsterdam hatten die deutschen Leichtathleten 16 Medaillen (5xGold, 4xSilber,7xBronze) gewonnen. Eine offizielle Medaillenvorgabe gibt es vonseiten des Verbandes nicht. Ein so großes DLV-Team ist bisher bei Europameisterschaften noch nie an den Start gegangen.

Neben den fünf Goldmedaillengewinnern von Amsterdam, Christina Schwanitz (Kugelstoßen/LV Erzgebirge), David Storl (Kugelstoßen/Leipzig), Cindy Roleder (110-m-Hürden/Halle), Gesa Felicitas Krause (3000-m-Hindernis/Trier) und Max Heß (Dreisprung/Chemnitz), gehen vor allem die deutschen Speerwerfer mit Olympiasieger Thomas Röhler (Jena), Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) und dem deutschen Meister Andreas Hofmann (Mannheim) mit Medaillenambitionen in die Wettbewerbe.

Darüber hinaus gelten unter anderem Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (Berlin), Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid), die deutschen Mehrkämpfer mit dem WM-Dritten Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) und der WM-Zweiten Carolin Schäfer (Frankfurt), die Sprinterinnen um Gina Lückenkemper (Leverkusen) sowie die Olympiavierte Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) im Weitsprung als Kandidaten für einen Podestplatz. Mittelstreckenhoffnung Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) nimmt bei der EM wie erwartet die 5000 m anstatt die 1500 m ins Visier.

