DLR-Studie 60 Tage im Bett liegen – für 16.500 Euro Honorar

Das Experiment ist Teil einer Langzeitstudie des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) mit Hauptsitz in Köln. Sogenannte Bettruhe-Studien dienen in der Raumfahrtmedizin dazu, die Veränderung des Körpers in der Schwerelosigkeit – wie sie bei Astronauten auftreten – nachzuvollziehen. Durch den Wegfall der Schwerkraft bauen sich Muskeln und Knochen ab, die Körperflüssigkeiten verschieben sich in Richtung Kopf. Das beeinträchtigt das Herz-Kreislauf-System und kann zu Veränderungen im Auge führen. Ähnliche Mechanismen sind auch bei Bettlägerigen zu beobachten – wenn auch in wesentlich geringerem Ausmaß.