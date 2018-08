Disney arbeitet an Streaming-Dienst 100 Millionen Dollar für neue "Star Wars"-Serie?

2019 soll endlich der neue Netflix-Konkurrent von Disney den Markt aufmischen, doch mit Details will das Medienunternehmen bislang noch nicht so recht um die Ecke kommen. Jetzt hat allerdings die "New York Times" angeblich erfahren, dass das große Zugpferd für die neue Streaming-Plattform ausgerechnet eine "Star Wars"-Serie werden wird. Die Regie für das insgesamt zehn Episoden umfassende Projekt soll der "Iron Man"-Macher Jon Favreau (51) übernehmen. Die Reihe soll rund 100 Million Dollar (rund 86 Millionen Euro) Budget auffressen.