Schulze: Die Drohaktionen sind alarmierend

Die Staatsregierung listet acht Bedrohungen auf, zwei davon in München. Offenbar tappt die Polizei im Dunkeln, nähere Erkenntnisse werden auf jeden Fall nicht erklärt. "Als primäres Ziel sollen die Betreiber von Gaststätten, in denen sich – aus Sicht der 'Interventionistischen Rechten' – politisch links stehende Gruppierungen treffen, eingeschüchtert werden, um diesen im Idealfall die Trefförtlichkeiten zu entziehen", heißt es in dem Papier.