Nun werden in der Partei Stimmen laut, die Josef Schmid als künftigen Minister im bayerischen Kabinett sehen. "Er wäre der richtige Mann dort, weil er München kennt wie keiner anderer in der CSU", sagt ein Parteifunktionär. Ein anderer sieht Schmid auch in der Rolle eines Wirtschafts- oder Bauministers: "Mit seiner Erfahrung kann er fast alles machen. Schmid ist absolut ministrabel."