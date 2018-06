Pékerman musste vor dem Spiel harsche Kritik aus Kolumbien einstecken. "Ich kenne den Trainer, er hat die Mannschaft sehr schlecht aufgestellt, und das schadet sehr", sagte der frühere Auswahl-Kapitän Freddy Rincón in einem Interview der Sportzeitung "Marca". "Er hatte neue Spieler auf verschiedenen Positionen. Das ist eine Auswahl, die so viele Wechsel nicht gewohnt ist, und das merkte man ihr an." Dies sei ein "Fehler des Trainers" gewesen.