Diplomatin geht nach London US-Generalkonsulin Jenn Gavito: Ein Schnitzel zum Abschied

Als Konsulin suchten sie auch einen guten Draht zur Jugend.

Ja, wir haben in gut einem Jahr 100 Schulen besucht, um mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen. Sie können nun hoffentlich besser verstehen, warum Deutschland und Amerika zusammenarbeiten müssen und die transatlantischen Beziehungen als relevant ansehen.

Fragen die Schüler dann auch nach Trump?

Ja, natürlich.

Wie erklären Sie ihnen dann diesen Gegensatz?

Er ist demokratisch gewählt. Und er hat die Sorgen und die Unzufriedenheit der Wähler gespiegelt. Das sehen wir auch in Europa – zum Beispiel mit dem Brexit. Die Wähler glauben offenbar nicht mehr, dass Berufspolitiker sie hören. Mit Trump haben sie jemanden gefunden, der auf ihre Sorgen reagiert.

...und die Wichtigkeit transatlantischer Beziehungen in Frage stellt, womit er international für gewaltige Unruhe sorgt.

Wir haben jedoch gleichzeitig einen ganz normalen Politik-Entwicklungsprozess und Kontakte auf jeder Ebene. In der Amtszeit von Präsident Trump hatten wir beispielsweise schon den Außen-, den Verteidigungs-, den Arbeitsminister und den CIA-Direktor zu Gast. Sich auf ein paar dramatische Aussagen zu konzentrieren, wird der Wichtigkeit dieser Beziehungen nicht gerecht.

Ihre nächste Station ist die Botschaft in London. Sind Sie froh, dass Sie sich als künftige Botschaftsrätin um Brexit-Themen kümmern können – und weniger um Trump-EU-Probleme?

Ich freue mich auf Brexit.

"Das Beste von München: Die Weltstadt und der Englische Garten"

Was wird Ihnen von München am stärksten in Erinnerung bleiben?

Die Biergärten. Und eines ist mir ganz besonders aufgefallen: Wenn man mit dem Fahrrad an der Staatskanzlei in die Unterführung fährt – besonders im Sommer einer der geschäftigsten Orte der Stadt – steht man plötzlich im Englischen Garten an einem Wasserfall. Innerhalb von ein paar Sekunden erlebt man das Beste von München: die Weltstadt und den Englischen Garten.

Auf der Wiesn waren Sie aber auch ganz gern, habe ich gehört.

Ich war letztes Jahr 18 Mal da. Und ich habe einmal eine Stunde lang im Hofbräu-Zelt auf der Bühne gesungen – der Sänger fragte, ob ich mitmachen will. Ich bin großer Fan von deutschem Pop.

Nehmen Sie Ihre Dirndl jetzt mit nach London?

Ja, ich glaube, es gibt in London auch ein paar Oktoberfeste. Eine gute bayerische Präsenz...

Sie sind ja auch bekennender FC-Bayern-Fan – und verlassen München schweren Herzens, wie Sie sagen. Werden Sie eines Tages zurückkehren?

Wir können es uns gut vorstellen, permanent hierzubleiben. Aber dann nicht im diplomatischen Dienst.

Das macht ein Konsul

Ein Konsul ist ein Diplomat, der im Ausland lebt und dort offiziell seinen Staat und die Interessen der Staatsangehörigen vertritt. Das Konsulat übernimmt dementsprechend Verwaltungsaufgaben wie die Ausstellung von Pässen oder der Meldung von Geburten an das Heimatland.

Zudem stellt es Einreisevisa für Ausländer aus. Der Konsul leitet das Konsulat und ist hauptsächlich fürs Repräsentieren und die Beziehungspflege zum Gastland zuständig, etwa durch Gespräche mit Wirtschaft, Politik oder Kultur. Öffentlich muss er politisch neutral sein. Die Amtszeit eines US-Konsuls in München dauert jeweils drei Jahre, er ist für ganz Bayern zuständig.