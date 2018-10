Dietmar Bartsch im Interview "Die spannendeste aller Fragen"

Ich bin dafür, dass es wieder kommunales Eigentum gibt. Dass Städte wieder die Verantwortung für Wohnungsbau in die Hand nehmen. Über die Rechtsform will ich mir kein Urteil bilden, das wäre aus der Ferne vermessen.

Thema Bildung: In Bayern gibt's volle Klassen und zu wenig Lehrer. Was läuft im Freistaat schief?

Wir haben da ein generelles Problem. Und dass es in Bayern, in diesem reichen Bundesland, auch so ist, dass wir zu wenig Lehrer und Erzieher haben, und die sind dann auch noch vergleichsweise schlecht bezahlt. Das ist ein Skandal. Bildung ist für uns die Ressource der Zukunft. Gerade da sollte Bayern vorbildlich sein. Auch das ist ein Thema, das wir im Landtag ansprechen werden, wenn wir einziehen. Das ist etwas, wo auch die Bundesregierung gefordert ist. Wir kämpfen darum, dass das Kooperationsverbot aufgehoben wird und dass endlich etwas für die Schulen und auch für die Lehrer und Erzieher gemacht wird.

Die Landtagswahl in Bayern scheint so offen wie nie. Was wünschen Sie sich für die Wahl und was für Die Linke?

Eins ist ganz klar: Die Linke kämpft bis zur letzten Sekunde um die fünf Prozent. Wenn wir in den Bayerischen Landtag einziehen - und die Chancen sind so gut wie nie - dann wird das nicht nur in München, nicht nur in Berlin, sondern auch in Washington, Brüssel und Moskau zur Kenntnis genommen. Das wäre eine Sensation und es würde nicht nur die Frage, wie die nächste Koalition aussieht, im Mittelpunkt stehen, sondern sehr wohl auch unser Einzug. Ansonsten ist es gut, wenn die CSU die absolute Mehrheit verliert. Aber ich finde es etwas befremdlich, dass die Grünen gar nicht an sich halten können, in eine Koalition einzutreten. Sei's drum. Da zeigt sich nicht nur Glaubwürdigkeit aus meiner Sicht.