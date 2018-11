Doch zunächst muss die Frage geklärt werden, ob eine Seilbahn über der Stadt überhaupt umzusetzen ist. Um diese zu klären, will der SPDler noch 2018 eine Machbarkeitsstudie beschließen. Dies kündigte Reiter in der "Welt" an: "Der Stadtrat wird die Studie noch in diesem Jahr beschließen." Auf ein Ergebnis hofft er dann rund ein halbes Jahr später, dieses sollte dann freilich positiv ausfallen.